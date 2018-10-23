Шутки кончились: Путин предупредил зарвавшегося Порошенко

Введение санкций против Украины не является поворотным моментом, но говорит об ужесточении политики Москвы в отношении Киева. Об этом заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.



По его словам, санкции России против Украины, указ о чем подписал президент России Владимир Путин, не меняют кардинально тактические и стратегические расклады, но являются первым свидетельством ужесточения линии поведения Москвы в украинском вопросе. "Это связано с активностью Госдумы, а также с порывами многих депутатов и представителей политических сил признать независимость Донбасса", - цитирует эксперта НСН.

Карасев подчеркнул, что необходимо учитывать и предвыборную ситуацию на Украине, где через полгода будут избирать нового президента. Введение санкций против Украины Владимиром Путиным, уверен эксперт, являются сигналом для тех политических сил Незалежной, которые хотят нормализации отношений с Москвой.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер в связи с антироссийскими санкциями Украины. Глава государства поручил кабинету министров определить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых могут быть приняты специальные меры экономического характера.





Таким станет ответ на недружественные шаги Киева. Впрочем, президентский указ может быть отменен, если Киев снимет свои ограничения.

Ну а пока отношения между Россией и Украиной катятся по наклонной, эксперты говорят о предстоящей сделке между Москвой и Вашингтоном и разделе Незалежной. По словам гендиректора института ЕврАзЭС Владимира Лепехина, договоренности между США и Россией могут иметь место в случае переизбрания Трампа или смены режима в Киеве.

Политолог назвал наиболее вероятные сроки заключения договоренностей между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его мнению, это произойдет между 2020 и 2024 годами.