Меркель разрывается между Трампом и Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет угодить и России, и США. Поддерживая проект "Северный поток – 2", одновременно с этим она выделяет деньги на строительство терминала для приема американского сжиженного газа.

Меркель пошла на уступки американскому президенту Дональду Трампу, который пытается ослабить позиции Владимира Путина на крупнейшем в Европе энергетическом рынке, пишет американская пресса.

Очевидно, что российский газ дешевле американского, который нужно добыть, сжать под большим давлением, загрузить в танкер, перевезти через океан и привести к стандартному давлению для передачи по трубам. Процесс этот трудоемкий и дорогой. Наше голубое топливо прямо на месторождении можно закачивать в трубу и транспортировать в Европу.



Но Германии важнее поддержать Америку, которая пытается управлять всем миром и диктовать странам свои условия. Как пишет The Wall Street Journal, канцлер ФРГ предложила правительственную поддержку проекту строительства терминала для приема поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США.

При этом сама Меркель оценивает свое решение как стратегическую победу: Берлин надеется, что вопрос с американским газом может помочь решить затянувшийся торговый спор и даже защитить от американских санкций трубопровод "Северный поток – 2".

Интересно, что даже МИД Германии ранее достаточно холодно отзывался о поставках американского газа: в дипломатическом ведомстве заявляли, что СПГ из США, предлагаемый Трампом, сейчас в Германии неконкурентоспособен.

