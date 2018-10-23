Украинцы завопили от жесткого решения Путина

Введение санкций России против Украины является "громадной ошибкой" российского руководства. Такое мнение высказала соратница бывшего президента Незалежной Виктора Януковича, экс-депутат Верховной рады Анна Герман.



По ее словам, экономические ограничения, которые Москва может ввести в соответствии с законом, подписанным накануне президентом Владимиром Путиным, еще больше ухудшат социально-экономическую ситуацию на Украине.

Глава российского государства зеркальными мерами в отношении Киева, уверена политик, совершает серьезную ошибку. На месте президента Владимира Путина, заявила Герман в эфире телеканала NewsOne, она бы демонстрировала "совершенно другое отношение к украинцам". "Он бы мог сказать: "Смотрите, Украина сейчас применяет к нам санкции, а мы оставляем наши двери открытыми", – полагает бывший депутат Верховной рады.

Украинский политик заявила, что народ Незалежной не виноват, что имеет такую власть. Впрочем, в следующем предложении она сама себе противоречит, заявляя, что украинцы ошиблись в своем выборе. Значит, все-таки виноват, раз выбрал именно нынешнюю власть?

Далее Герман продолжила учить российского президента, как "надо щи варить". Если бы Москва продемонстрировала политику "открытых дверей", уверена она, то отношение граждан Незалежной к Владимиру Путину стало бы лучше. "К сожалению, Россия не может подняться до таких благородных жестов в сторону Украины", – сокрушается соратница Януковича.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер в связи с антироссийскими санкциями Украины. Глава государства поручил кабинету министров определить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых могут быть приняты специальные меры экономического характера.

Подписание Владимиром Путиным указа об ограничительных мерах в отношении Незалежной стало ответом на недружественную политику Киева. Впрочем, президентский указ может быть отменен, если Украина снимет свои ограничения.