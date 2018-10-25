Путин разбудил засыпающих на ходу министров

Будущее России зависит от того, как будут продвигаться национальные проекты. Стране нужен прорыв – с этим связано благополучие россиян, заявил Владимир Путин.

Продвижение национальных проектов требует напряженной работы. Президент России призвал министров "не засыпать на ходу". Владимир Путин поставил перед правительством задачу: в кратчайшие сроки оценить потребности нацпроектов в оборудовании и технологиях.

"Национальные проекты призваны объединять граждан для достижения прорыва. Это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей страны. Я уже об этом говорил, и хочу вас вернуть, чтобы мы не засыпали на ходу ни в коем случае. Мы не можем действовать и работать, как обычно. Мы должны осознать, где мы находимся и перед решением каких задач мы стоим", - заявил Путин, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Государственным компаниям российский лидер предложил активнее подключаться к этой работе. Вложиться в нацпроекты должны ВЭБ, "Газпром", "Ростех", "Ростелеком", "Роснефть", "Росатом", передает ТВ Центр. "Естественно, безусловным и обязательным является активное участие в проектах госкомпаний. Именно для таких целей они и создавались в конечном итоге", – подчеркнул президент.

Позже российский лидер встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. После переговоров Путин отметил: если США начнут поставлять в Европу ракеты средней и меньшей дальности, Россия будет вынуждена "ответить зеркально".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты намерены выйти из ДРСМД и наращивать ядерный потенциал, пока Россия и Китай "не придут в себя". Путин, комментируя это известие, сказал, что Россия может быстро и эффективно ответить на подобный ход Вашингтона, и ответ будет зеркальным.