Путин дал тонущему Порошенко последний шанс на спасение

Владимир Путин дал Петру Порошенко последний шанс наладить отношения с Россией. Несмотря на воинственную риторику украинских властей, Москва не оставляет надежду возобновить диалог с Киевом, прерванный почти пять лет назад.

Так комментируют в экспертном сообществе подписанный Путиным указ о санкциях в отношении Украины. Этот указ, по мнению профессионального поверенного Росимущества Дмитрия Брилля, на сегодня стал основным документом, регламентирующим специфику антиукраинских санкций.

"Если подробнее разобраться в этом документе, можно увидеть, что президент оставляет большое поле деятельности как для правительства, так и для встречных инициатив Украины", – отметил эксперт в интервью Dni.Ru.

Он указал на то, что в самом документе полностью отсутствуют конкретные меры, юридические и физические лица, подпадающие под санкции. Дается лишь поручение кабмину разработать само понятие мер и определить персоналии, к которым они будут применяться.

По сути, Путин дает еще одну возможность Украине наладить деловое отношение с Россией. "Мы имеем на деле не указ о санкциях, а попытку наладить рабочий диалог. Даже возможно скорректировать вводимые санкции для снижения их влияния на высокочувствительные отрасли экономики Украины", – сказал Брилль.

В свою очередь политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов полагает, что в решении Путина есть два сигнала: внутренний и внешний.





"Украина неоднократно вводила против России различные санкции, продолжает гражданскую войну на Донбассе. Мы долго никак не реагировали на происходящее, однако, как говорится, всему есть предел. Симметричные ответные меры будут способствовать укреплению рейтинга наших властей", – считает политолог.

Внешнеполитический вектор этого решения, по его мнению, направлен на украинские элиты и аудиторию в целом. Как известно, весной 2019 года на Украине пройдут выборы президента. "Российские санкции направлены на то, чтобы граждане и бизнес Украины задумались над тем, стоит ли им поддерживать режим Порошенко, если они хотят продолжать экономические взаимоотношения с Россией", - сказал Иванов.

По его мнению, Москва не заинтересована в том, чтобы санкции имели разрушительное воздействие для украинской экономики, и, прежде всего, в том, чтобы от них страдали простые украинцы. Эти меры будут направлены точечно против русофобских, антироссийских властей Украины и против отдельных предпринимателей и бизнесменов, которые эту власть поддерживают, заключил эксперт.





Напомним, что накануне, 22 октября Владимир Путин подписал указ об антиукраинских санкциях: президент поручил правительству составить список лиц и организаций, в отношении которых нужно принять специальные меры.

В указе говорится, что он может быть отменен в случае, если Украина откажется от антироссийских санкций. Эксперты уже не надеются, что это когда-нибудь произойдет, и предполагают, что противостояние Москвы и Киева продлится еще очень долго.

Сегодня, 23 октября глава правительства Дмитрий Медведев подробно рассказал, в чем суть новых санкций против Украины. Прежде всего, речь идет о запрете поставок в Россию некоторых украинских товаров.

Контрсанкции также будут блокировать украинские активы на территории России и предусматривают запрет на вывод финансовых капиталов из нашей страны в соседнюю.





Премьер-министр особо отметил, что ни президентский указ, ни постановление правительства не будут распространяться на весь украинский народ. "Это абсолютно неприемлемо. Мы, наоборот, преисполнены самых дружеских чувств к украинскому народу. Но отдельные граждане, которые наносят вред России, совершают действия, направленные на причинение ущерба нашей стране, они в эти постановления попадут", – сказал Медведев.

Он уточнил, что под действие указа попадут сотни физических лиц, в том числе, и бизнесмены. Также в документе будут фигурировать украинские компании, которые так или иначе контролируются теми, кто вредит России.

В скором времени правительство обнародует список всех, кто попал под санкции и тогда можно будет судить, насколько политика ограничительных мер действенна и необходима. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в условиях непростой социально-экономической ситуации на Украине решение Кремля может если не добить умирающую экономику Незалежной, то, по крайней мере, заставить ее руководителей одуматься.