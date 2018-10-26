В убийстве Трампа обвинят Россию
Речь идет о влиятельной газете The New York Times, которая занимает жесткую антитрамповскую позицию, то и дело обрушиваясь с критикой в адрес 45-го президента США. Как заметил в своем Telegram-канале политолог Иван Данилов (Crimson Alter), об убийстве американского лидера говорится в разделе "Пять романистов представляют себе следующую главу Трампа".
"Особенно пикантный момент. В этой "мечте" Трампа убивает российский агент при помощи сотрудника американских спецслужб, который устал от Трампа", - пишет аналитик.
Пять возможных глав – сценарии того, как может закончиться расследование комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера "сговора Трампа с Москвой". Сложившуюся ситуацию Данилов назвал позорной, подчеркнув: те, кто всерьез размышляет об убийстве Трампа, смеют говорить о нагнетании "атмосферы ненависти" в России.
"Не могу не отметить в скобках, что одного из президентов США, которые не подружились с Федрезервом, действительно застрелили (речь, видимо, идет о Джоне Кеннеди. – Прим. ред.), но списать это на СССР тогда никому не пришло в голову. А сейчас – как знать..." – добавил эксперт.
The New York Times наряду с CNN и другими СМИ, поддерживающими Демократическую партию, входит в число резких критиков президента и его политики. Особенно это касается отношений главы Белого дома с Россией. Оппонирующие республиканцу медиа не устают заявлять о его сговоре с Кремлем, хотя почти за два года с момента избрания Дональда Трампа никаких доказательств не предоставили.
Настоящая истерика в демократических СМИ разразилась после встречи главы Белого дома с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки в июле этого года. CNN назвал самым позорным выступление американского лидера на состоявшейся после переговоров пресс-конференции.
Напомним, что гибель президента США Джона Кеннеди считается одной из главных тайн XX века. Согласно одной из версий, его убийство заказали влиятельные банкиры из Федеральной резервной системы – частной организации, которая занимается эмиссией долларов. Якобы Кеннеди хотел вернуть эту функцию Министерству финансов, поставив выпуск доллара под контроль государства.
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