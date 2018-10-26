В убийстве Трампа обвинят Россию

То, что американская пресса в большинстве своем, мягко говоря, недолюбливает президента, ни для кого не секрет. В ненависти к главе Белого дома "рукопожатные" СМИ дошли до того, что стали открыто мечтать о его убийстве.



Речь идет о влиятельной газете The New York Times, которая занимает жесткую антитрамповскую позицию, то и дело обрушиваясь с критикой в адрес 45-го президента США. Как заметил в своем Telegram-канале политолог Иван Данилов (Crimson Alter), об убийстве американского лидера говорится в разделе "Пять романистов представляют себе следующую главу Трампа".

"Особенно пикантный момент. В этой "мечте" Трампа убивает российский агент при помощи сотрудника американских спецслужб, который устал от Трампа", - пишет аналитик.

Пять возможных глав – сценарии того, как может закончиться расследование комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера "сговора Трампа с Москвой". Сложившуюся ситуацию Данилов назвал позорной, подчеркнув: те, кто всерьез размышляет об убийстве Трампа, смеют говорить о нагнетании "атмосферы ненависти" в России.

"Не могу не отметить в скобках, что одного из президентов США, которые не подружились с Федрезервом, действительно застрелили (речь, видимо, идет о Джоне Кеннеди. – Прим. ред.), но списать это на СССР тогда никому не пришло в голову. А сейчас – как знать..." – добавил эксперт.





The New York Times наряду с CNN и другими СМИ, поддерживающими Демократическую партию, входит в число резких критиков президента и его политики. Особенно это касается отношений главы Белого дома с Россией. Оппонирующие республиканцу медиа не устают заявлять о его сговоре с Кремлем, хотя почти за два года с момента избрания Дональда Трампа никаких доказательств не предоставили.

Настоящая истерика в демократических СМИ разразилась после встречи главы Белого дома с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки в июле этого года. CNN назвал самым позорным выступление американского лидера на состоявшейся после переговоров пресс-конференции.

Напомним, что гибель президента США Джона Кеннеди считается одной из главных тайн XX века. Согласно одной из версий, его убийство заказали влиятельные банкиры из Федеральной резервной системы – частной организации, которая занимается эмиссией долларов. Якобы Кеннеди хотел вернуть эту функцию Министерству финансов, поставив выпуск доллара под контроль государства.