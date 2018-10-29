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Политика

Меркель объявила об уходе после скандала с Путиным

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Depo Photos
Канцлер Германии Ангела Меркель не будет баллотироваться на пост главы партии "Христианско-демократический союз" на съезде, который состоится в декабре. Такое решение она озвучила в понедельник на заседании президиума партии.
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Решение Меркель связано с проигрышем партии на последних местных выборах. В земле Гессен Христианско-демократический союз получил всего 27%, а Христианско-социальный союз, входящий с ней в правящую фракцию, заработал всего 19,8%. Пять лет назад ХДС получил 38,3% голосов избирателей. Это худший результат партии Меркель на выборах с 1954 года. 

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 Ангела Доротея Меркель

Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Напомним, что Меркель была председателем Христианско-демократического союза с апреля 2000 года. Пока неизвестно, кто из других членов партии займет ее место. Во время заседания политик также заявила, что намерена сохранить пост канцлера Германии, передает НСН.

Ранее Меркель раскритиковали за совместную фотографию с президентом России, сделанную во время саммита в Стамбуле 27 октября. На снимке политик держится за руки с Путиным и Эрдоганом. Журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке считает, что канцлер не может так "дружелюбно" вести себя с "авторитарными", по его мнению, лидерами. Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко обвинил журналиста в хамстве. 

Автор: Полина Крылова29 октября 2018, 13:36

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