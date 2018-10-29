Заявившая об уходе Меркель спровоцировала панику

Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о нежелании баллотироваться на должность канцлера еще раз спровоцировало панику на европейском валютном рынке. В ходе торговой сессии в понедельник, 29 октября, курс евро к доллару показал резкое снижение.



Курс валюты ЕС упал с 1,413 до 1,1368 доллара за евро. После этого европейская валюта показала некоторую корректировку вверх – до 1,410 доллара. Впрочем, позже евро вновь снизился – до 1,1395 доллара. На момент публикации евро продолжил падение, достигнув отметки 1,1382 доллара.

Падение курса европейской валюты Меркель спровоцировала своим заявлением о нежелании избираться на пост канцлера в 2021 году, когда закончится срок ее полномочий. Также глава правительства ФРГ подтвердила, что не собирается снова баллотироваться на пост председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС), съезд которой пройдет в декабре.

Такое решение вызвано невпечатляющими результатами возглавляемой канцлером политической силы на выборах в парламент земли Гессен в прошлое воскресенье. Христианско-демократический союз получил лишь 27% голосов избирателей. И это при том, что пять лет назад христианские демократы получили 38% голосов. Результаты входящего в коалицию с ХДС Христианско-социальный союз показал еще меньшие результаты – 19,8%.

"Как председатель партии я несу ответственность как за успехи, так и за поражения", – заявила канцлер Германии на пресс-конференции в Берлине.

Как показывают слова Меркель, немцы стали забывать, как на самом деле выглядит сибирское пальто. Можем напомнить. pic.twitter.com/Im6rzblkyK — Лев Мышкин (@Lev_Nik_Myshkin) 29 октября 2018 г.

Доверие к Меркель упало и в крупнейшем регионе ФРГ – Баварии. На выборах в местный парламент в середине октября коалиция ХДС-ХСС взяла не многим больше 37% голосов избирателей. Пять назад результат был более впечатляющим – почти 48%.

Вторыми к финишу избирательной гонки пришли "зеленые" с 17,5% голосов, третьими – "Свободные избиратели" (11,9%). Также в местный парламент впервые попала ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (10,3%), выступающая резко против мигрантов. Теперь ХСС придется договариваться с другими партиями и создавать коалиции в ландтаге.

Напомним, Ангела Меркель возглавляет Христианско-демократический союз с апреля 2000 года. Кандидат на замену Меркель пока не определен.