На Украине озвучили план возвращения Крыма

В Незалежной продолжают строить планы по возвращению Крыма. Кипучую деятельность развернули как в администрации украинского лидера Петра Порошенко, та и во всевозможных некоммерческих организациях, работающих на западные гранты.



Одна из таких контор – фонд "Демократические инициативы" – опубликовала доклад, где представила вероятные дальнейшие шаги по возвращению Крыма в состав Украины. По мнению экспертов фонда, Киев смогу сохранить инструменты влияния на местное население.

Аналитики утверждают, что Украина продолжает удерживать неформальный канал обмена информацией с полуостровом и, таким образом, сохраняет шансы на конкуренцию с информационным потоком, который генерирует Россия. А раз так, полагают в фонде, то доля крымчан, желающих вернуться в Незалежную, будет со временем увеличиваться.

Эксперты некоммерческого фонда также считают необходимым внести изменения в уголовные кодексы по ужесточению наказаний для лиц, которые, с точки зрения Киева, нарушают его суверенитет над полуостровом. "Которые (изменения. – Прим. ред.) позволят преследовать и налагать большие штрафы на лиц, въезжающих на территорию Крыма с территории России", – говорится в документе.



Еще одним направлением работы по возвращению Крыма, считают авторы доклада, должна стать активизация работы в южных и юго-восточных областях Украины по "разоблачению российской пропаганды". Кремль, полагают в фонде, разжигает вражду между крымчанами и жителями Украины.

Украина скоро потеряет Закарпатье, которое отойдет Венгрии. А идиоты в Киеве продолжают пляски с бубном вокруг Крыма. Нет бы сохранить то, что еще есть, бегут за тем, чего вернуть не смогут уже никогда. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 29 октября 2018 г.

Напомним, не так давно о возвращении полуострова мечтали на форуме украинских блогеров в Трускавце. Они выразили уверенность, что спустя некоторое время Москва сама попросит Киев забрать Крым обратно. Некоторые озвучили даже конкретные сроки: год, а, может, и меньше.

Свою лепту внес и генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Василий Богдан. По его словам, Киеву для этого необходимо создать военно-морскую базу на Азовском море. Богдан полагает, что украинская инфраструктура станет серьезной проблемой для России и вынудит ее сесть за стол переговоров.