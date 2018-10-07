Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Турцию

Российские парламентарии во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным в воскресенье, 7 октября, прибыли в турецкую Анталью, где они примут участие в III Совещании спикеров парламентов стран Евразии. Кроме того, у спикера Госдумы запланирован ряд двусторонних встреч.



В состав российской парламентской делегации также входят заместитель председателя нижней палаты Сергей Неверов, главы комитетов по международным делам Леонид Слуцкий, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников и другие члены нижней палаты. Они представляют все фракции Госдумы. Кроме того, в Турцию прибыли и представители Совета Федерации.



Рабочий визит пройдет с 7 по 9 октября. В последний день Вячеслав Володин будет участвовать в работе III Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

Законодатели затронут темы экономического сотрудничества и устойчивого развития на евразийском континенте, а также обсудят вопросы окружающей среды. В совещании примут участие делегаты из 41 страны мира.

Делегация ГД во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Анталью.



В рамках рабочего визита в Турцию Председатель Государственной Думы примет участие в III Совещании спикеров парламентов стран Евразии, а также проведет ряд двусторонних встреч pic.twitter.com/LrgD37LUWk — Государственная Дума (@dumagovru) 7 октября 2018 г.

Также спикер Госдумы проведет ряд двусторонних встреч со своими коллегами из других государств. Будут обсуждаться вопросы межпарламентского сотрудничества, в том числе по линии действующих комиссий, профильных комитетов палат парламентов и многое другое.

Напомним, первое совещание спикеров парламентов евразийских стран прошло в 2016 году по инициативе Госдумы и Национального собрания Республики Корея. Тогда в нем приняли участие представители 19 стран.

Законодатели затронули вопросы развития межпарламентского диалога, политические, экономические, социальные и иные вызовы, а также ситуацию с обеспечением безопасности и борьбой с терроризмом.

Второе совещание евразийских парламентариев принимал в июне прошлого года южнокорейский Сеул. Вячеслав Володин позитивно оценил мероприятие, подчеркнув, что в перспективе оно может стать новой площадкой, где законодатели разных стран будут обмениваться опытом и налаживать координацию по ключевым вопросам.