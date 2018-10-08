Кремль послал Западу грозное предупреждение

Москва предостерегла Запад от использования СМИ для обвинений России в кибератаках и прочих вмешательствах. В Кремле не считают доказательством вины распространенную на минувшей неделе информацию о хакерских атаках в ОЗХО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет общаться через СМИ с обвинителями России: для этого есть официальные каналы по линии соответствующих ведомств.

"Информация достаточно общая, мы не знаем аргументов, мы не знаем конкретных проявлений, конкретных доказательств, поэтому мы предпочитаем в данном случае ничего не комментировать", – сказал представитель Кремля.

Тем временем в Европе разгорается новый шпионский скандал с участием России. В апреле этого года пресловутых русских хакеров поймали в Голландии. Четверо россиян якобы хотели взломать серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Правда, известно об этом стало только в минувшую пятницу.

Голландские власти продемонстрировали паспорта четырех человек, якобы прибывших в штаб-квартиру ОЗХО с разведывательной миссией. Были показаны фотографии, на которых виден автомобиль с антенной и оборудованием. С их помощью, предположительно, был произведен взлом.

В прессе сообщалось, что подозреваемые в кибератаке якобы хотели получить доступ к документам по расследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь сотрудников несуществующего ГРУ причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты.

На Смоленской площади назвали обвинения очередной срежиссированной пропагандистской акцией и заявили, что развязанная антироссийская кампания шпиономании наносит серьезный вред двусторонним отношениям. А заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что США отравляют атмосферу российско-американских отношений.