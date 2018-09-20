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Политика

Порошенко ответит головой за сбитый Boeing

Петр Порошенко. Фото: Dni.ru
Брифинг Минобороны России о сбитом в июле 2014 года Boeing "Малайзийских авиалиний" серьезно пошатнул позиции президента Украины Петра Порошенко. Озвученные Москвой факты, указывающие на вину Незалежной, Киеву вряд ли удастся опровергнуть. Западные покровители нынешнего украинского режима тоже недовольны происходящим. В сложившейся ситуации им проще дистанцироваться от "токсичного" Порошенко, а то и вовсе упрятать его подальше. Например, за решетку, чтобы не сболтнул лишнего.  
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В минувший понедельник на брифинге Минобороны было жарко. Российская сторона озвучила железобетонные факты, доказывающие вину Украины за сбитый в небе над Донбассом MH17. Были продемонстрированы фрагменты ракеты, уничтожившей лайнер, ее бортовой номер. 

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Сюжеты Крушение Boeing на Украине

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Как оказалось, изделие принадлежало 223-му зенитно-ракетному дивизиону Вооруженных сил Украины. Ракету произвели в подмосковном Долгопрудном в 1986 году, после чего отправили на Украину. В Россию изделие больше не возвращалось, а в июле 2014 года именно эту ракету украинцы запустили по гражданскому лайнеру.  

Президент Украины Петр Порошенко демонстративно хранил молчание два дня, а потом все-таки подал голос. Украинский лидер вновь набросился на Россию, заявив, что представленные Минобороны доказательства – "фейк", призванный "сломать европейскую солидарность". Никаких фактов, опровергающих представленную в брифинге информацию, президент Незалежной не озвучил. Это говорит только об одном – Киев действительно виновен в катастрофе. И вряд ли западные покровители Порошенко об этом не знают. 

Знают, и еще как. Но все эти годы хранили молчание в соответствии с принципом "да, он негодяй, но наш негодяй". "Сдавать" Порошенко Западу было невыгодно. Теперь, в связи с озвученными на весь мир фактами, украинский лидер, и до того не пользовавшийся авторитетом на международной арене, стал вовсе "токсичным", посему любой мало-мальски приличный лидер будет стараться от него дистанцироваться.  


Положение Порошенко усугубляется тем, что под него усиленно копают в администрации президента США Дональда Трампа. Американский лидер и раньше не питал симпатии к незадачливому украинскому коллеге. Брифинг Минобороны, кажется, уже решил судьбу украинского лидера. В Вашингтоне вполне могут посчитать, что дальнейшее пребывание Порошенко на посту способно навредить американским интересам, что подвигнет США пойти на смену президента Незалежной. На менее замаравшего себя кандидата. 

Порошенко же за его "подвиги" могут грозить самые суровые санкции, вплоть до тюремного заключения. В конце концов, украинский лидер наверняка знает очень многое, и в случае чего может рассказать о своих шашнях с Западом кому не следует. А раз так, проще упрятать его за решетку, а то и убить. Устранение конкурентов издревле было одним из самых действенных методов политической борьбы.  

Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большая часть жертв - подданные Нидерландов. Украина сразу же обвинила в катастрофе ополченцев ДНР и Россию.

Автор: Иван Поляков20 сентября 2018, 10:12

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