Лукашенко заявил о войне после разговора с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки на военный полигон в Брестской области выступил с воинственными заявлениями. По словам главы государства, в случае начала боевых действий оружием обеспечат всех взрослых жителей республики. Против кого президент Белоруссии собрался воевать, он не уточнил.



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