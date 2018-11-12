Триумф Путина довел до припадка злобных украинцев

Успехи президента России Владимира Путина не дают покоя нашим истеричным соседям. Чувствуя свою полную беспомощность и никчемность, они пытаются зацепиться чуть ли не за каждый жест российского лидера, каждую деталь в его поведении, чтобы интерпретировать это на свой извращенный лад.



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