С Меланьей Трамп случился конфуз на глазах у мужа (видео)
Видео набирает популярность в интернете и распространяется по социальным сетям. Героем дня стал, безусловно, король, но и Меланья тоже отличилась своим невозмутительным видом. Она продолжала слушать речь Эммануэля Макрона так, как будто ничего не произошло.
Зато в конце ролика можно увидеть, как строго смотрит на короля Марокко Дональд Трамп, сидящий по другую сторону от супруги. В комментариях к видео кто-то написал, что теперь Мухаммед VI может смело говорить, что спал с женой Трампа.
Между тем не так давно Дональду Трампу досталось за то, что он бросил жену под дождем. Президент США повел себя совсем не по-джентльменски по отношению к Меланье во время общения с журналистами.
Donald Trump leaves Melania in the rain without an umbrella on their way to Florida pic.twitter.com/4NP4f3LUVU— The Independent (@Independent) 16 октября 2018 г.
Разговаривая с репортерами, Трамп держал зонт только над собой, в то время как рядом с непокрытой головой мокла под дождем его супруга. Через некоторое время Дональд и Меланья направились к вертолету, однако президент по-прежнему не укрыл супругу от дождя.
Trump didn't share his umbrella with Melania and everyone is making the same point https://t.co/JGif7lnPIP— The Independent (@Independent) 16 октября 2018 г.
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