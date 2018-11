С Меланьей Трамп случился конфуз на глазах у мужа (видео)

Видео набирает популярность в интернете и распространяется по социальным сетям. Героем дня стал, безусловно, король, но и Меланья тоже отличилась своим невозмутительным видом. Она продолжала слушать речь Эммануэля Макрона так, как будто ничего не произошло.

Зато в конце ролика можно увидеть, как строго смотрит на короля Марокко Дональд Трамп, сидящий по другую сторону от супруги. В комментариях к видео кто-то написал, что теперь Мухаммед VI может смело говорить, что спал с женой Трампа.

Между тем не так давно Дональду Трампу досталось за то, что он бросил жену под дождем. Президент США повел себя совсем не по-джентльменски по отношению к Меланье во время общения с журналистами.

