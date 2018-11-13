Известный политик прилюдно набросился на Порошенко
В доказательство плачевного положения дел в "самой мощной армии Европы" бывший парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook обращение одного из военнослужащих. На ролике солдат демонстрирует мешок с апельсинами и бананами, критикуя Петра Порошенко за столь своеобразное армейское меню.
"Мы вообще не понимаем, что можно из этого есть", – заявил военнослужащий. Он пожаловался, что солдаты не получают мясо, сало и тушенку – вместо этого их пичкают фруктами. "Четыре килограмма бананов на шесть дней вместо мяса", – посетовал он.
Бывший парламентарий посоветовал военнослужащему бежать из такой армии. По его словам, никто в
здравом уме не пойдет воевать за обогащение Порошенко и его
приближенных. "Хлопцы! Бегите от этой войны, не идите служить в
украинскую армию!" – написал Журавко.
Ранее украинский лидер фактически признался в провальных итогах своего президентства. За полгода до выборов он заявил, что уровень жизни населения не повышается. Но ничего, добавил Порошенко, главное - потерпеть еще несколько лет. Вину за провалы во внутренней политике глава Незалежной свалил на местные власти: они, мол, не с полной ответственностью выполняют свою работу.
Деликатес - сало в шоколаде! pic.twitter.com/uh779XWIFx#Порошенко— Любимов Олег (@Lubimov_oleg) 17 июня 2014 г.
Пользователи Сети заявление Петра Порошенко восприняли скептически. Они посоветовали ему сократить расходы на содержание госаппарата и продать свои финансовые активы.
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