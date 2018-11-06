Выходка собутыльника окончательно добила опустившегося Порошенко
Эксперт полагает, что такой шаг имеет несколько целей. Прежде всего, отметил Бортник в своем аккаунте в Facebook, подать в отставку Луценко угрожал уже давно. По словам политолога, это последняя попытка сбросить давление окружения президента, пытающегося превратить генпрокурора в политического киллера.
Генпрокурор, полагает Бортник, хорошо понимает, что его отставку провести через Верховную раду непросто. Однако, по словам аналитика, новую кандидатуру на эту должность согласовать очень сложно. "Эта отставка имеет все шансы не состояться, а Луценко "вырывается на свободу" для политического маневра", – заключил эксперт.
Во вторник, 6 ноября, Луценко с трибуны Верховной рады заявил, что подает в отставку. По словам генпрокурора, за власть он не цепляется, а посему просит парламентариев рассмотреть вопрос о его уходе.
Стоит отметить, что многие уже восприняли уход Луценко как бегство с тонущего корабля Петра Порошенко. Украинский лидер, который в последнее время выглядит помятым и опустившимся, с большой долей вероятности может проиграть президентские выборы, которые состоятся в Незалежной весной следующего года.
Уход генпрокурора, который, к слову, является кумом главы государства, может серьезно ослабить позиции Порошенко перед предстоящей схваткой за президентское кресло.
Ранее "Дни.ру"
сообщали о том, что в СМИ просочилась информация о собутыльниках
украинского лидера. По словам предпринимателя Сергея Курченко, президент
Незалежной устраивает попойки с генпрокурором Юрием Луценко. Бизнесмен назвал их "алкогольной парочкой".
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