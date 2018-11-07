Порошенко распсиховался на людях после унижения от Путина

Чем ближе выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, тем больше нервничает президент Украины Петр Порошенко. После голосования, которое состоится 11 ноября, на Россию необходимо наложить новые санкции, заявил лидер Незалежной на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия".



Украинский лидер в очередной раз завел свою любимую шарманку про "российскую агрессию". Никакого компромисса с Москвой, заявил он, быть не может. Прежде всего, отметил Порошенко, это касается вопросов санкций. "До полного восстановления территориальной целостности и суверенитета над всеми оккупированными и аннексированными территориями", – сказал президент Украины.

Под "оккупированными территориями" в Киеве подразумевают Крым, а также Донбасс, хотя никаких доказательств присутствия российских вооруженных сил в ДНР или ЛНР Незалежная мировому сообществу до сих пор не предоставила.

Порошенко устроил настоящую истерику, стращая собравшихся "непомерными аппетитами Кремля". По его словам, даже любые намеки на снятие санкций провоцируют Россию на "агрессию" в Донбассе и "репрессии" против украинцев и крымских татар в Крыму.

Выборы глав Донецкой и Луганской народных республик, которые состоятся 11 ноября, запустят ввод очередного пакета санкций, уверен Порошенко. "Теперь время говорить не про ослабление санкций против России, а про их усиление", – заявил украинский лидер.

Порошенко: Разве это нормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности России с одним вопросом – как защитить РПЦ на Украине. Дорогие мои, вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви, вашим вооруженным силам. Домой, в Россию!" pic.twitter.com/eIUlweFjaJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 ноября 2018 г.

Эксперты не исключают, что проведение выборов в Донбассе, а также недавно введенные Россией санкции против Незалежной свидетельствуют о том, что в Кремле окончательно потеряли надежду на договороспособность украинского лидера.

Так, политолог Михаил Погребинский полагает, что президент России Владимир Путин поставил крест на Порошенко и отказался с ним разговаривать. "Он публично дал понять, что в оставшееся время не рассчитывает на какие-то продвижения с нынешней украинской властью", – сказал эксперт.