Порошенко получил "Киевским тортом" в лицо
Соответствующий иск принадлежащая главе Незалежной корпорация подала в Хозяйственный суд Киева. В заявлении представители Roshen утверждают, что торговая сеть якобы нарушила права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под торговой маркой "Киевский торт" и торт "Киевский", передает Ura.ru.
Юристы кондитерской компании указывают на то, что покупатель может спутать упаковку с "Киевским тортом", который выпускает Roshen. Рассмотрение искового заявления назначено на 5 февраля.
Пользователи с иронией отреагировали на претензии принадлежащей Порошенко компании. "А "Котлеты по-киевски",-тоже запретить?" – пишет в социальной сети Twitter Невоструев Владимир (орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим.Ред.). "Подумаешь.. на ценнике слово допишем и делов – Бывший "Киевский торт"...", отмечает Ван Намбер.
Оказывается "Киевский торт" это творение гениального кондитера Петра Порошенко. pic.twitter.com/qGBccztFDB— Голос Мордора (@spacelordrock) 1 февраля 2018 г.
Другие назвали иск Roshen к "Ашану" "эталоном жадности". "А название этого торта как бренд было разве придумано в Киеве? Кажется это московский торт и сам бренд тоже московский???!!!" – усомнился Александр Терентьев. "Притендует на Советский торт, уничтожая все Советское! Жду, когда ему влепят оплеуху!" – возмущается Valentina Sh.
"Коррупционер и предатель Порох решил заработать на иске к Ашану, а сам получил киевском тортом по роже от пользователей Сети. Люблю Украину", – написал Евгений Абрамкин.
Коррупционер и предатель Порох решил заработать на иске к Ашану, а сам получил киевском тортом по роже от пользователей Сети. Люблю Украину�� pic.twitter.com/5x4S3fXFSB— Евгений Абрамкин (@eugene_abramkin) 1 февраля 2018 г.
Стоит отметить, что принадлежащая Порошенко компания уже не первый раз идет в суд из-за упаковки "Киевского торта". В прошлом году за это поплатилось предприятие "Киевхлеб". Организация была оштрафована на восемь тысяч долларов.
Roshen – крупнейший производитель кондитерской продукции на Украине. Центральный офис находится в Киеве. Название "Рошен" образовано посредством отбрасывания первого и последнего слогов от фамилии Порошенко.
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