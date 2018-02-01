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Политика

США нелепо оправдались за "кремлевский доклад"

Фото: wikipedia.org
Министерство финансов США ответило на заявления критиков о полном совпадении списка "кремлевского доклада" с рейтингами журнала Forbes. Слова помощника главы ведомства по связям с общественностью Тони Сэйега приводит американское информационное агентство Bloomberg.
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Открытая часть доклада составлялась по источникам и сообщениям в средствах массовой информации, поэтому не стоит удивляться "копипасте", заявил чиновник.

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Помощник министра финансов Соединенных Штатов отметил, что очередные санкции против России предусмотрены "секретной частью" доклада. При этом объем документа, заверил чиновник, "насчитывает не одну сотню страниц". "Минфин дал понять, что мы намерены пресечь дестабилизирующую деятельность со стороны России", – подчеркнул он.

Напомним, "кремлевский доклад" был опубликован американским Минфином рано утром 30 января. В список вошли 210 человек. В их числе – члены российского правительства, руководители обеих палат парламента, мэр Москвы и губернатор Санкт-Петербурга, а также ряд ведущих бизнесменов и руководителей госкомпаний. Необходимо подчеркнуть, что наличие той или иной персоны в списке не означает автоматического введения санкций.


Обнародование только открытой части доклада объясняется тем, что власти США не желают раскрывать активы, которые могут попасть под ограничительные меры. Кроме того, добавил Сэйега, в Вашингтоне не хотели раскрывать секретные данные, добытые спецслужбами.

Публикацию "кремлевского доклада" прокомментировал президент России Владимир Путин. "В чем смысл таких действий – я не понимаю, но это, безусловно, недружественный акт, он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом", – уверен глава государства.

Примечательно, что в списке нет главы компании "Роснано" Анатолия Чубайса, хотя 100% акций возглавляемой им организации принадлежат государству. "Вашингтон пытается обезопасить людей, которые по определенным направлениям им максимально близки. Чубайс не зря является "крестным отцом" российского либерализма, и это вряд ли кто-то будет оспаривать, наверное, по этой причине его и некоторые другие фамилии из этого списка выпали", – отметил политолог Армен Гаспарян.

Автор: Иван Поляков1 февраля 2018, 19:07

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