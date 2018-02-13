Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Министра поймали на вранье про дачу Путина

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Министра иностранных дел Нидерландов поймали на лжи. Он более десяти лет рассказывал выдуманную историю о встрече с Владимиром Путиным на его даче.
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Министру пришлось признаться, что он придумал историю о встрече с Путиным на даче во время интервью журналистам газеты Volkskrant. Репортеры прижали дипломата к стенке вопросами о нестыковках в его рассказах, и в итоге он сдался.

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Оказывается, несколько лет подряд Халбе Зейлстра как мантру повторял слова Путина (так утверждал министр) о том, что Белоруссия, Украина, Прибалтика и Казахстан – это части великой России. Выяснилось, что российский президент такого никогда не говорил. А сказал это в шутку один из участников встречи с Путиным в Москве, на которую министра даже не пустили, – он сидел за дверью в ожидании.

"Я решил, что это важная геополитическая история, которая может иметь серьезные последствия. Поэтому решил рассказать ее от своего лица, чтобы не раскрывать личность человека, который действительно находился там", – покаялся глава МИДа газетчикам.

Дипломат сделал признание накануне, 12 февраля, а сегодня экс-директор компании Shell Йерун ван дер Вир заявил, что именно он является источником истории о встрече с президентом России Владимиром Путиным на его даче в 2006 году.

Скандал вокруг министра разгорелся в преддверии его визита в Россию. Халбе Зейлстра прилетает в Москву 14 февраля, здесь он встретится со своим коллегой Сергеем Лавровым.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что министры намерены обсудить состояние дел в отношениях двух стран, которые последние годы складывались непросто и омрачены развязанной в голландских СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией. Она связана в том числе с обвинениями в адрес Москвы в крушении малайзийского "Боинга", который, как известно, вылетел из столицы Голландии – Амстердама.

Халбе Зейлстра. Фото: GLOBAL LOOK press/Soeren Stache

Автор: Александр Комаров13 февраля 2018, 14:32

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