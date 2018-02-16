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Политика

Запад поставил оплеванного Порошенко на место

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Barbara Loschan
Конфликтовать с Россией для Украины чрезвычайно опасно, а сблизиться с Европой по-прежнему не удается. Нынешние отношения Киева с Брюсселем – это плевок в лицо Незалежной. Такое мнение высказал известный украинский композитор Владимир Быстряков.
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"Если мы думали, что нам откроются европейские рынки, куда хлынут наши товары, если мы мечтали, что здесь будет построена промышленность, которую мы успешно развалили за 25 лет, то мы ошиблись", – заявил он. Происходящее, уверен композитор, – это плевок в лицо Украины. "Европа никогда не собиралась делиться с нами своими рынками", – посетовал Быстряков.

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На его взгляд, в создавшемся положении виноваты Соединенные Штаты, которые во время Майдана и после него требовали от ориентированных на Вашингтон украинских политиков именно такого сценария. "То, что у нас было, мы развалили, отрапортовали нашим американским хозяевам, что у нас все подчистую выметено и "дайте нам что-нибудь", – добавил Быстряков.

Американцы, полагает он, не дадут Киеву самостоятельно решить даже языковой вопрос. Композитор напомнил, что, к примеру, в российском Крыму спокойно уживаются три местных официальных языка – русский, украинский и крымско-татарский. Введению же многоязычности на Украине мешают в Вашингтоне, полагает Быстряков.

"Я даже слышал, как Порошенко... сказал, что два государственных языка – это не такое уж криминальное дело. Я слышал это собственными ушами. Ему не дали это продолжить потому, что американцы очень крепко взялись за управление нашей страной", – пояснил композитор.


В настоящее время на Украине в качестве государственного языка используется только мова. После Майдана Киев взял курс на полную украинизацию во всех сферах жизни общества. Наиболее скандальная ситуация получилась с новым законом об образовании, который был принят осенью прошлого года.

Согласно нормативно-правовому акту, с сентября 2019 года образование в стране будет полностью украинизировано. С этого года дети представителей национальных меньшинств (в том числе русские. – Прим. ред.) изучают предметы на своих языках только в начальной школе и детских садах. Параллельно им преподают мову. С пятого класса обучение продолжится только на украинском, а языки нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину.

Автор: Иван Поляков16 февраля 2018, 19:14

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