На Украине готовится нацистский переворот

Дружины нацистов, сформированные на основе батальона "Азов", готовятся захватить власть на Украине. На роль диктатора претендует лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

Политическая дестабилизация на Украине нарастает. Об этом свидетельствует появление так называемых национальных дружин, костяком которых стали боевики нацистских батальонов.

Марш, проведенный недавно в Киеве боевиками, был согласован с МВД и главой ведомства Арсеном Аваковым, в союзе с которым действует Андрей Билецкий. По мнению экспертов, пока министр использует нацдружину с целью припугнуть президента Украины Петра Порошенко, противостояние с которым становится все более напряженным. Однако на определенном этапе нацисты могут выйти из-под контроля МВД.

Партия "Национальный корпус" 28 января провела в Киеве "посвящение "национальных дружин". Присягу принимал лично основатель "Азова" и лидер "Национального корпуса" Билецкий, который пояснил журналистам, что бойцы ежедневно выходят на патрулирование улиц и борются с торговлей наркотиками и "алкогольным геноцидом украинского народа".

Позже "дружинники" прошли маршем по центру Киева, что, по словам очевидцев "заставило поежиться многих во властных кабинетах", пишет "Свободная пресса". "Буквально за три года Билецкий прошел путь от представителя маргинальной радикальной группировки, имеющей проблемы с законом, до вполне респектабельного (по современным украинским меркам, конечно) политика, обладающего серьезной поддержкой, в том числе силовой и финансовой, с которым многие вынуждены считаться", – заявил изданию украинский политолог, руководитель проекта "Открытая аналитика" Роман Травин.

Политолог Эдуард Попов отметил: деятельность Андрея Билецкого поражает последовательностью, с которой он движется к намеченной цели. "Эта цель – превращение Украины в расовое белое государство с правильной идеологией. То есть, реализация государственного проекта фашистского типа. Идеология батальона "Азов" и связанных с ним политических структур ближе всего к немецкому варианту фашизма", – подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что классический фашизм – не расовое, а социальное, корпоративное государство. "Идеальный строй" Билецкого правильнее назвать нацизмом.