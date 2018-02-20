Порошенко опозорился после пьянки в Мюнхене

Президент Украины Петр Порошенко, накануне выступивший на конференции по безопасности в Мюнхене, совсем не впечатлил западную публику. Очередные разглагольствования главы Незалежной о "российской агрессии" порядком утомили даже те государства, которые изначально относились благосклонно к нынешней власти в Киеве.



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