Порошенко опозорился после пьянки в Мюнхене
Выступление Порошенко проходило в полупустом зале и закончилось под вялые аплодисменты, пишет обозреватель немецкой Die Zeit Михаэль Туманн. По его словам, на прошлых подобных мероприятиях украинский лидер собирал гораздо больше слушателей, и даже во время перерывов собравшиеся активно обсуждали ситуацию на Украине и конфликт в Донбассе.
"Он произнес очередную дребезжащую обвинительную речь в адрес России", – написал Туманн. Выступление Порошенко, которое журналист назвал "не очень разумным", стало "опасным и печальным как для Украины, так и для Европы", ведь теперь ситуацией в Незалежной интересуются только эксперты – для политиков эта тема все больше отходит на второй план.
Но кто сказал, что Порошенко ездит на подобные мероприятия с целью выговориться? Быть может, у главы Незалежной совсем другие приоритеты? Накануне по Сети разлетелся ролик, где видно, как Порошенко выходит из лифта в явно приподнятом настроении, улыбается и жмет руку одному из журналистов.
Запись, вероятно, сделана в тот же день, когда состоялось выступление украинского лидера. По речи Порошенко было заметно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на журналистку Соню Кошкину.
Кстати, об отношениях президента Украины Петра Порошенко и зеленого змия ходит множество слухов. Порой глава государства дает повод посудачить о своем алкоголизме. Так, в феврале прошлого года по Сети разлетелось видео, где пьяный Порошенко пытается рассуждать о "российской агрессии".
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