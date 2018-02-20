Госдума ждет жесткой реакции ОБСЕ на выходки радикалов в Киеве
Володин отметил, что необходимо донести до ОБСЕ позицию Госдумы, которая осуждает агрессию в отношении российских учреждений. Кроме того, спикер нижней палаты поручил Толстому поднять вопрос об ущемлении прав русскоязычных граждан на Украине.
"Причины событий, которые разворачиваются сегодня на Украине, кроются в многолетнем пренебрежении нашей общей историей, в ее искажении, заигрывании с националистическими движениями и откровенно фашистскими организациями властей этой страны", – прокомментировал ситуацию Толстой.
По словам зампреда нижней палаты, все это привело к многолетней кровопролитной гражданской войне против русскоязычного населения на юго-востоке страны, к полному запрету литературы на русском языке, а также тотальной цензуре и введению квот на русскоязычное вещание.
Кроме того, подчеркнул парламентарий, официальный Киев пошел на принятие закона об образовании, который фактически запрещает обучение на русском и других языках народов Украины.
"Последняя вопиющая выходка украинских националистов, разгром здания Россотрудничества в Киеве, глумление над российским флагом, неслучайно совпавшее с соответствующим одиозным призывом Порошенко в Мюнхене, очередные крики из серии "москоляку на гиляку" –
все это происходит не только при попустительстве украинских властей, но и при молчаливом согласии международного сообщества", – выразил возмущение законодатель.
По его словам, российские парламентарии ждут жесткой реакции от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая призвана отстаивать права, свободы и безопасность людей. Зимняя сессия ПА ОБСЕ пройдет 22-23 февраля в Вене.
Напомним, 18 февраля активисты украинского движения ОУН-УПА (запрещенная в России организация) совершили нападение на здание Россотрудничества в Киеве.
После этого националисты атаковали здание "Альфа-Банка". Местная полиция не предпринимала никаких мер для предотвращения агрессивных акций националистов.
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