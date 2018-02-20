Госдума ждет жесткой реакции ОБСЕ на выходки радикалов в Киеве

Недавний погром украинскими националистами здания Россотрудничества в Киеве не останется без ответа. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил поднять этот вопрос перед европейскими законодателями зампреду нижней палаты Петру Толстому. Он возглавляет думскую делегацию на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



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