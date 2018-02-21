Порошенко превратил Украину в мировую угрозу
Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон еще раз подтвердил намерения Киева решить проблему Донбасса силой. Он прямо противоречит духу и букве минского комплекса мер, одобренного Совбезом ООН, заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич. "Подписание Порошенко закона о "реинтеграции" Донбасса стало логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины", – отметил он на официальной странице постпредства в Twitter.
Президент Незалежной утвердил закон о "реинтеграции" Донбасса в прямом эфире украинского телевидения. Порошенко считает, что документ "укрепит правовые основания для использования вооруженных сил страны". По сути же, теперь ему не надо согласовывать свои шаги с Радой: глава государства может направить армию в любую точку страны и использовать войска против народа.
#Лукашевич: закон о "реинтеграции" Донбасса прямо противоречит духу и букве минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией СБ #ООН 2202, закрепляет государственную поддержку преступлений ВСУ и радикалов-националистов #Украина pic.twitter.com/GoeEGbh97W— Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 20 февраля 2018 г.
Подписывая закон, политик заявил, что защищает права и свободы гражданского населения, а также ни в коей мере не противоречит минским договоренностям. Эти два пункта привели экспертов в недоумение (что, впрочем, Порошенко удается все чаще). Им непонятно, как и от кого документ защитит мирных жителей. Что касается "Минска-2", все упоминания об этом соглашении из закона исключены.
Эксперты указали на следующие противоречия в двух документах: в минских договоренностях был прописан диалог между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а Россия наряду с Германией и Францией представлена как гарант. Между тем в подписанном Порошенко законе территории Донбасса называются "оккупированными", а Россия – "страной-агрессором", которая их якобы захватила.
Телеведущая высказала свое мнение
Говорят, домашнее видео стало достоянием общественности благодаря хакерам
Лыжница заявила, что не отдаст его
Голливудская дива прокомментировала разрыв артистов