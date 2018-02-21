Депутаты заранее проанализируют законы со сроком действия

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в среду, 21 февраля, поручил комитету нижней палаты по контролю и регламенту провести совместно с правительством анализ всех законов со сроком реализации или переходным периодом. Это нужно, чтобы при необходимости продления нормативно-правовых актов проводить такую работу заранее, отметил председатель Госдумы.



"То, что у нас получается с такими законами, которые являются очень важными, и есть вопросы, именно связанные с завершением срока их действия или переходного периода", – сказал Володин в ходе обсуждения нормативно-правового акта о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года. Спикер дал поручение комитету по контролю и регламенту проанализировать все законы, которые имеют сроки реализации или переходный период.

Это необходимо для того, пояснил Володин, чтобы пресечь ситуации, когда в крайне сжатые сроки нужно принять решение о продлении периода действия законодательного акта, чтобы не нарушать права граждан. "У нас должна быть системная работа в этом, мы с правительством ее должны будем организовать и наладить таким образом, чтобы заранее эти вопросы обсуждались", – сказал председатель нижней палаты.





Напомним, на прошлой неделе Вячеслав Володин во время пленарного заседания поднял вопрос рассмотрения законопроекта об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на сдачу макулатуры. Спикер возмутился ситуацией с документом, который лежит в думском комитете по бюджету и налогам уже два года.

Глава нижней палаты предостерег глав комитетов от создания дополнительных препятствий при обсуждении законопроектов. "Что за фильтры устраиваем?" – обратился председатель нижней палаты к депутатам.