Это навсегда: Рогозин сделал неутешительный прогноз о будущем России
По словам Рогозина, ограничительные меры снимут, только если Россия снова станет слабой. Он считает, что санкции – это "шанс проявить лучшие черты нашего национального характера".
"Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции – это реакция старого матерого врага на наше усиление", — цитирует чиновника газета "Известия".
Ранее вице-премьер рассказал, что в российской коллегии Военно-промышленной комиссии создали оперативный штаб для обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях усиления санкций, передает "360". По его словам, штаб возглавит зампред коллегии ВПК Олег Бочкарев.
Тем временем США заявили о своем намерении продолжать санкционную политику в отношении России до тех пор, пока не прекратится "агрессивное поведение" Москвы. Кроме того, американский Минфин начал работать с ФБР над новыми ограничениями против нашей страны из-за якобы имевшего место вмешательства россиян в президентские выборы США. О санкциях планируется объявить в течение нескольких недель.
Напомним, президент США Дональд Трамп в августе 2017 года подписал закон о введении санкций против России, Ирана и КНДР. А в октябре прошлого года Белый дом направил в конгресс США перечень российских организаций, которые попали под ограничения.
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