Виновата Украина: США объяснили постоянные атаки на Россию

Высокопоставленный представитель Госдепа рассказал о ходе работы со странами по всему миру для реализации санкционного закона CAATSA против России. По его словам, США достигли в этом успеха.

Дипломат заявил, что США удалось предотвратить сделки других стран с оборонным сектором России на несколько миллиардов долларов. Он добавил, что Штаты потратили много времени и энергии, проводя диалоги с партнерами, союзниками, с частным сектором и со странами по всему миру, разъясняя тонкости антироссийских санкций. Также им рассказали о возможных последствиях сотрудничества с оборонными предприятиями России, находящимися под санкциями.

"Я могу сказать публично, что результаты нашего диалога по всему миру заключаются в том, что мы смогли предотвратить возможные сделки, которые равняются нескольким миллиардам долларов. И это реальный успех, это реальные деньги и это реальный доход, который не идет Кремлю и России", – цитирует чиновника РИА Новости.

"Конечная цель – остановить важные доходы, которые поступают российскому правительству", – уточнил дипломат. По его словам, США еще раз хотят указать "на затраты и враждебную деятельность, особенно в том, что касается Украины".

Напомним, что отношения нашей страны с Западом ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Россию обвинили во вмешательстве и ввели ограничительные меры.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), действие которого коснулось России, Ирана и КНДР. Согласно документу, к 1 октября Вашингтон должен был предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Закон вступил в силу 29 января 2018 года.

При этом США нагнетают страсти вокруг "кремлевского доклада". В Министерстве финансов заявили, что документ приведет к новым санкциям против России, однако не в ближайшее время. "Я не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но заверяю: мы сделаем это так скоро, как только сможем", – цитирует главу ведомства Стивена Мнучина РИА ФАН.

Минфин США опубликовал "кремлевский доклад" 30 января. Это перечень политиков, чиновников и бизнесменов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.