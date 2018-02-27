Отвергнутый Трампом Порошенко решился на крайние меры

Подписанный неделю назад президентом Украины Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса является правовой базой для вооруженной оккупации территорий Донецкой и Луганской республик. Об этом заявила член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.

"Украина получила индульгенцию, чтобы спокойно зайти на эту территорию. Закон о реинтеграции Донбасса – это право президента использовать вооруженные силы на данной территории", – сказала сенатор в эфире НСН.

По ее словам, при помощи нормативно-правового акта создается напряжение у границ России, а власти Незалежной в очередной раз демонстрируют свое полное нежелание договариваться с Москвой.

Член Совета Федерации уверена: подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса говорит о выходе страны из минских договоренностей. "Выгоду получат западные партнеры Киева", – подчеркнула Ковитиди.

По всей видимости, лидер Незалежной просто хочет как следует выслужиться перед своими западными покровителями. Дело в том, что эксперты еще до официального вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе прошлого года предсказывали ухудшение американо-украинских отношений. Для нынешней американской администрации Украина не является внешнеполитическим приоритетом.

Главный оппонент для Трампа и его команды – Китай, который стремительно усиливает свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подрывает экономическое могущество США. А Украина является всего лишь разменной монетой в торге Вашингтона с Москвой.

Поэтому Порошенко боится, что западные покровители его просто "сольют", как неоднократно поступали со своими марионетками в других странах. От того и столь большое желание продемонстрировать свою полезность и нужность.

Напомним, 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Документ закрепляет в правовом поле Незалежной статус России как "страны-агрессора" и устанавливает понятие "российская оккупационная власть".

Руководство Незалежной получает широчайший круг полномочий. Помимо прочего, это право вводить войска по своему усмотрению, применять на неопределенный срок вооруженные формирования. Глава государства наделяется правом вводить военное положение, а любое упоминание о минских соглашениях было убрано из итоговой редакции текста закона.