Литва в панике из-за российских "Искандеров"

Российские ракетные комплексы в Калининградской области "угрожают" не только Латвии, но половине столиц Европы. С паническим предупреждением выступила литовский президент Даля Грибаускайте.

Единственное, что спасает пока Литву от российской "агрессии", – размещенный в стране батальон НАТО. По мнению Дали Грибаускайте, тысяча военных хорошо справляются с функцией "устрашения России".

Президент Литвы обвинила Москву в "долгосрочном размещении ракет с ядерными боеголовками в Калининградской области". По ее словам, ракеты "Искандер" угрожают половине столиц Европы. От дальнейших комментариев политик отказалась, пишет RT.

Представители Минобороны России сообщали, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплекса "Искандер-М". По словам командира ракетной бригады Анатолия Городецкого, готовность строительно-монтажных работ первого этапа составила 100%. А 5 февраля министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что российская сторона разместила в регионе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" создавался в условиях, когда СССР и США подписали договор об ограничении количества тактических ядерных боеголовок. К новому комплексу предъявлялось огромное количество требований: полный отказ от ядерных поражающих элементов, ювелирная точность стрельбы и максимально возможная управляемость ракеты. Как отмечают эксперты, эти качества российского оружия известны в странах Прибалтики, именно поэтому политики в панике твердят о "новой угрозе".