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Политика

Известный телеведущий оскорбил Собчак во время дебатов

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Titov
"Никто из мужчин не вступился!" – так прокомментировала очередные предвыборные дебаты кандидат в президенты Ксения Собчак. По словам телеведущей, во время диспута, который состоялся в студии Первого канала, ее оскорбил ведущий Анатолий Кузичев.
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"Только вчера со мной спорил Соловьев и оскорблял Жириновский на телеканале "Россия 1", сегодня на Первом канале решили совместить – со мной спорил и оскорбил меня прямо ведущий", – написала светская львица на своей странице в Instagram.

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 Собчак идет в президенты

Сюжеты Собчак идет в президенты

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Никто из мужчин и коллег-оппонентов за нее не вступился, отметила кандидат. Она пообещала направить жалобу в Центральную избирательную комиссию и генеральному директору Первого Константину Эрнсту, пишет Ura.ru

Речь идет о небольшой перепалке, которая началась с замечания Собчак в адрес Кузичева. Светская львица указала ведущему на то, что он, на ее взгляд, вмешивается в дебаты и высказывает личное мнение. По мнению кандидата в президенты, это совершенно недопустимо.

Кузичев не растерялся, ответив, что сказанное им - не личное мнение, а официальная статистика. "Более того, Ксения Анатольевна, я отношусь к тем ведущим, которым не подсказывают, которые умеют читать и сами пишут себе то, что они говорят", – добавил он.

Собчак заявила, что это она самостоятельно готовит свои тексты, а Кузичев "ходит по студии с клоунским носом" и перебивает участников дебатов. "Нет, мне не нужен клоунский нос. Достаточно одной клоунессы, правда?" – парировал ведущий.

"Никаких оскорблений, конечно, не было, более того, не я начал эту действительно неуместную перепалку. Но коль она началась и Ксения Анатольевна зачем-то перешла на личности, я мягко ей показал, как это неприятно", – позже объяснил свою позицию он.

Напомним, что накануне светская львица стала героиней других скандальных дебатов. Телеведущая вступила в конфликт с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Политик перебивал оппонента – кандидата в президенты Сергея Бабурина. Ксения сделала главе либерал-демократов замечание, после чего узнала все, что о ней думает Владимир Вольфович.

В какой-то момент Собчак не выдержала и плеснула в лицо Жириновскому водой. Однако это не успокоило политика, а только вызвало новый поток брани.

Автор: Иван Поляков1 марта 2018, 11:43
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