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ЦИК отказался от ответственности за перепалку Собчак и Жириновского

Владимир Жириновский и Ксения Собчак. Фото: Dni.Ru
В Центральной избирательной комиссии отказались давать оценку перепалке, произошедшей во время теледебатов между Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак. Секретарь ЦИК Майя Гришина отметила. что никаких специальных норм на этот счет не предусмотрено.
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Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина не стала комментировать перепалку лидера ЛДПР Владимира Жириновского и телеведущей Ксении Собчак во время теледебатов на канале "Россия 1". "Этот вопрос вне компетенции ЦИК", – цитирует ее НСН.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Все, что касается взаимоотношений кандидатов, находится не только в плоскости избирательного закона, но и во всех остальных законодательных рамках. Каких-то специальных норм по данному случаю не предусмотрено. Дебаты, происходящие в прямом эфире, не контролируются Центральной избирательной комиссией", – подчеркнула Майя Гришина.

Вместе с этим, она назвала условие. при котором ЦИК все же займется проверкой произошедшей на глазах миллионов телезрителей перепалкой. "Если кто-то из кандидатов посчитает, что такими действиями были нарушены его избирательные права, ЦИК будет обязана рассмотреть такое обращение", – заметила секретарь Центральной избирательной комиссии.

Напомним, конфликт между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел во время дебатов кандидатов в президенты страны на телеканале "Россия 1". Глава ЛДПР перебивал одного из своих соперников – Сергея Бабурина. Тогда телеведущая, также решившая попробовать силы в борьбе за должность российского лидера, сделала ему замечание.

Все закончилось перепалкой. В какой-то момент Ксения Собчак плеснула в лицо Владимиру Жириновскому водой. Однако это не успокоило опытного политика, а только вызвало новый поток брани.

Автор: Геннадий Куприянов28 февраля 2018, 20:44
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