Дочь публично ослушалась Назарбаева

Глава комитета по международным отношениям, обороне и безопасности верхней палаты парламента Казахстана Дарига Назарбаева во время пленарного заседания заговорила по-русски. Она зачитала депутатский запрос относительно состояния банковской сферы страны.

Журналисты поинтересовались, почему политик озвучила информацию именно на русском языке, тогда как президент страны Нурсултан Назарбаев потребовал от парламента и правительства говорить только по-казахски. Дочь главы республики ответила, что "русский язык никто не отменял" и, кроме того, так ей удобно.

"Мы все стараемся исполнять поручения президента. Никто еще не отменял русский язык, слава богу, этого, наверное, и не будет. Нужно уважать и других жителей, поэтому я считаю, что нельзя перебарщивать в этих вопросах. Межнациональное согласие и дружбу никто не отменял", – приводит слова Назарбаевой "Sputnik Казахстан". По ее словам языки, которые применяются на территории республики, утверждены Конституцией.

Свое поручение говорить по-казахски президент озвучил на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым. По его мнению, такая мера повысит статус языка. "В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможность синхронного перевода", – добавил при этом Нурсултан Назарбаев.

Напомним, на встрече президентов России и Казахстана в декабре 2017 года Владимир Путин заявил, что экономические отношения двух государств перешли в новое качество. Он отметил, что товарооборот между странами вырос на 34%.