Крымчане щелкнули по носу зазнавшихся украинцев

"Проявление высшей степени маразма" – так в Крыму отреагировали на новую инициативу, которую озвучили в Киеве в отношении полуострова. Законопроект "О прощении" призывает крымчан покаяться и извиниться за "совершенные преступления".



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