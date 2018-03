Какая неловкость: Трамп заставил Тиллерсона глотать подтухшую еду

Инцидент, о котором пишет The Wall Street Journal, произошел еще во время поездки Дональда Трампа по странам Азии. Во время визита в Китай на приеме в парламенте страны президент заметил, что госсекретарь не притронулся к салату, который, надо отметить, изрядно заветрился.

Трамп забеспокоился, что принимающая сторона может обидеться. "Рекс, ешь салат!" – приказал лидер США госсекретарю. Тот в ответ лишь рассмеялся. По мнению американских журналистов, этот эпизод иллюстрирует неловкие отношения между политиками.

Трамп отправил Тиллерсона в отставку 13 марта. Новым руководителем Госдепартамента он предложил назначить главу ЦРУ Майка Помпео. Пока его кандидатура не утверждена конгрессом, обязанности госсекретаря будет выполнять замглавы Госдепа Джон Салливан.

Президент США пояснил, что отставка Тиллерсона обсуждалась давно и связана с разногласиями. В то же время в Белом доме рассказали, что Дональд Трамп хочет сформировать новую команду перед переговорами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!