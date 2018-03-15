Вашингтон излил желчь на Путина

Визит Владимира Путина в Крым вызвал "беспрецедентно надрывную" реакцию Госдепа США. Так определили заявление американского дипломатического ведомства в российском посольстве.



Годовщина референдума в Крыму и визит на полуостров российского президента не оставили Госдеп США равнодушным. По традиции в Вашингтоне просто обязаны были прокомментировать эти события.

"Четыре года назад крымчане приняли историческое решение. Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, ты сердишься – значит, ты не прав", – прокомментировали реакцию Вашингтона в российском посольстве в США.

Дипломаты отметили, что очередная порция голословных обвинений Москвы в "подрыве международного порядка" - неприкрытая попытка повлиять на внутриполитическую ситуацию в России в контексте предстоящих выборов. Однако у Вашингтона ничего не выйдет, подчеркнули в посольстве.

Заявление, выпущенное днем ранее, Госдеп США озаглавил "Крым — это Украина". "Во время предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций", – сказано в документе, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Полуостров стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96% избирателей Крыма и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели плебисцит после госпереворота на Украине. Киев его итоги до сих пор не признает и называет полуостров временно оккупированной территорией. В Вашингтоне заявили, что референдум якобы проходил "под присмотром российских войск".

В Москве не раз заявляли, что вопрос о принадлежности Крыма решен окончательно и обсуждению не подлежит. Президент России посетил полуостров 14 марта. Владимир Путин осмотрел новый аэропорт Симферополя и строящийся мост через Керченский пролив.