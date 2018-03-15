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Политика

Макрон и Меркель оставили в одиночестве обезумевшую Мэй

Эммануэль Макрон, Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Ye Pingfan
Франция не готова поддерживать "презумпцию виновности" в международной политике. Прежде чем выдвигать обвинения в адрес России, следует разобраться в ситуации с отравлением Скрипаля, считает президент страны Эммануэль Макрон.  
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Париж не хочет иметь отношения к "фэнтезийной политике" британского премьер-министра Терезы Мэй. Принимать какие-либо решения в отношении России можно будет лишь после тщательного расследования инцидента, приводит заявление администрации президента Франции The Times.

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 Отравление предателя Скрипаля

Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Французского лидера косвенно поддержала и канцлер Германии. По словам Ангелы Меркель, Евросоюз выработает единую позицию по происшествию в Солсбери. Однако до конца расследования необходимо сохранять товарищеские отношения с российскими властями, приводит слова канцлерин агентство Reuters. Как отмечают эксперты, есть все основания полагать, что остальные страны ЕС будут действовать в соответствии с решением, принятым Меркель и Макроном.

Напомним, 4 марта 2018 года в Лондоне у торгового центра были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом. Пострадавшие находятся в реанимации в критическом состоянии. В Великобритании предсказуемо кинулись обвинять в случившемся Россию.

Как писали Dni.Ru, глава британского кабмина официально обвинила Россию в попытке отравления Скрипаля и его дочери. Несмотря на то что никаких доказательств Тереза Мэй не предоставила, она анонсировала высылку из страны российских дипломатов. "Тем, кто хочет нанести нам вред, мое сообщение простое: вам здесь не рады", – заявила политик. Сотрудникам дипломатической миссии, добавила премьер-министр, дается неделя на сборы. Кроме того, премьер заявила, что отозвала приглашение Сергея Лаврова в Лондон (хотя, как выяснилось, глава МИДа его и не принимал).

Премьер-министр Великобритании также совершила грубый выпад в адрес министра иностранных дел России. Сергей Лавров не достоин своего поста, заявила Мэй. На откровенное хамство главы британского кабинета министров ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Тереза, Лавров – российский министр, а не британский", – написала она на своей странице в соцсети Facebook. По словам Захаровой, оценку ему может давать только президент России. "Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон", – отметила представитель МИДа. 

Автор: Андрей Евлампиев15 марта 2018, 12:47

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