Захарова гневно ответила на хамство британского министра

Лондон нервничает и что-то скрывает. Так прокомментировала слова министра обороны Великобритании в адрес России официальный представитель МИД Мария Захарова.

С каждым днем из Лондона звучат все более жесткие и даже хамские выпады в адрес России. Дело Скрипаля привело к настоящей истерике в британской политической элите. Чопорные англичане в один момент превратились в малокультурных персонажей какого-то плохого спектакля.

К примеру, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что России нужно просто взять и заткнуться. По его словам, то, что якобы сделала Россия с отравлением экс-полковника ГРУ Сергия Скрипаля – жестокий и возмутительный акт и что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)".

На хамство министра оперативно отреагировала Мария Захарова. "А что еще может сказать Министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", – написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, 4 марта 2018 года в Лондоне у торгового центра были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом "Новичок", разработки которого якобы велись еще в СССР. Пострадавшие находятся в реанимации в критическом состоянии. В Великобритании предсказуемо кинулись обвинять в случившемся Россию.

Не предоставив ни одного доказательства, премьер-министр Британии Тереза Мэй приказал выслать из страны 23 российских дипломатов. "Тем, кто хочет нанести нам вред, мое сообщение простое: вам здесь не рады", – заявила политик. Сотрудникам дипломатической миссии грозная премьер дала неделя на сборы. Кроме того, премьер заявила, что отозвала приглашение Сергея Лаврова в Лондон (хотя, как выяснилось, глава МИДа его и не принимал).