Триумф Путина заставил Запад биться в истерике
На немецком телеканале Deutsche Welle заявили, что успех Владимира Путина на выборах обусловлен "новой антизападной волной в России". В свою очередь американский телеканал ABC News назвал результат действующего президента России ошеломительным. Телеканал подчеркнул, что Путин руководит "самой большой страной мира на протяжении всего XXI века".
О причинах убедительной победы российского лидера размышляет и влиятельная американская газета Wall Street Journal. По мнению колумнистов издания, внешнеполитическая линия Путина и его усилия по восстановлению мощи российских вооруженных сил снискали ему большую поддержку среди населения. Кампания Кремля по укреплению роли Москвы в мире, подчеркивает газета, очень популярна в народе.
Отметили зарубежные издания и явку на выборы. К примеру, французская газета Parisien подчеркнула, что "в гигантской стране с 11 часовыми поясами" на избирательные участки пришли гораздо больше граждан, чем в 2012 году.
Западные СМИ даже вспомнили пророчества болгарской провидицы Ванги о России. Британская газета The Daily Post привела такое ее предсказание: "Одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Ничто не сможет остановить Россию". Считается, что Ванга сказала это в 1979 году во время встречи с писателем Валентином Сидоровым.
В воскресенье, 18 марта, в России состоялись седьмые президентские выборы. На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов. Президент избирается на шесть лет.
После обработки 99% протоколов действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По данным Центризбиркома, он набирает 76,65% голосов. На втором месте расположился кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,82%, третью строчку занял председатель либерально-демократической партии Владимир Жириновский (5,68%).
Результаты остальных кандидатов – в пределах статистической погрешности. На четвертом месте – Ксения Собчак (1,6%), за ней следует Григорий Явлинский с результатом около 1%, Борис Титов – 0,75%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин (0,65% голосов). Эти цифры могут еще измениться, но весьма незначительно, фактически не сказавшись на итоговом результате. К этому времени известна явка почти во всех регионах. Она составила в среднем 67%.
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