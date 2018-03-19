Зарубежные лидеры поздравили Владимира Путина с победой

Выигрывающий президентские выборы глава государства получает слова поддержки от коллег во всем мире. Так, Владимиру Путину уже прислали поздравления главы Китая, Казахстана, Кубы. По последним данным Центризбиркома, действующий глава государства набирает более 76%.



Владимира Путина, который уверенно лидирует на президентских выборах в России, уже поздравляют с победой мировые лидеры. Телеграмму главе государства направил председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. Он, в частности, отметил, что российский народ проявил солидарность по многим вопросам, сыграв важную роль на международной арене.

Также по телефону слова приветствия Владимиру Путину передал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Поздравление с победой на выборах направил и лидер Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, "славный российский народ – с проявлением патриотизма, высокого гражданского самосознания и крепкой приверженности демократии в этот важный и исторический день выборов". Также победу Владимира Путина приветствовал президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Путин является неприкосновенным политическим лидером русского народа, – говорится в сообщении президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика. – Я бы сказал, неприкосновенным политическим лидером всего свободного мира – тех, кто стремится уважать других".

Напомним, по состоянию на 07:00 мск обработано 98,81% протоколов с участковых избирательных комиссий. Владимир Путин набирает более 76,6% голосов (или более 55 миллионов). Павел Грудинин, занимающий вторую строку, заручился поддержкой 11,82% избирателей, на третьем месте – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,68%).