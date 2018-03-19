Запад взвыл из-за поражения на российских выборах

Прошедшие накануне выборы президента России стали поражением Запада. Ему не удалось вмешаться в процедуру голосования. С таким мнением выступил журналист Николай Петров.

По его словам, все стремления Запада сорвать явку на избирательных участках потерпели неудачу. "Я внимательно следил за соцсетями. Еще вчера начался такой вой", – сказал Петров в эфире программы "Сегодня утром" на телеканале "Звезда".

Как полагает ряд экспертов, наблюдавших за ходом предвыборной гонки, западные страны неоднократно предпринимали попытки повлиять на избирательный процесс в России посредством агитации за удобных для себя кандидатов или дискредитацией электорального процесса и призывами к срыву голосования. В России накануне президентских выборов некоторые политические авантюристы призывали к бойкоту голосования.

Отметились на этом поприще в том числе западные СМИ. Так, недавно немецкое издание Deutsche Welle опубликовало материал "Пять стратегий протестного поведения на выборах президента России". В нем было в подробностях расписано, как бойкотировать выборы и проводить так называемое протестное голосование.

"Это такой вой поражения состоявшегося, потому что явка была впечатляющей", – подчеркнул Петров.

Напомним, очередные президентские выборы состоялись в России в воскресенье, 18 марта. Они прошли в день четвертой годовщины воссоединения с Крымом. На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов, в том числе действующий президент Владимир Путин.





В понедельник, 19 марта, Центральная избирательная комиссия огласила предварительные итоги. Глава государства, баллотировавшийся в качестве самовыдвиженца, набрал 76,6% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,80%, третью строчку занял председатель либерально-демократической партии Владимир Жириновский (5,66%).

Явка на голосовании превысила показатели 2012 года и составила более 67%. Окончательные итоги народного волеизъявления будут объявлены Центральной избирательной комиссией в течение ближайших 10 дней.