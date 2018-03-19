Савченко набросилась на Порошенко после несостоявшегося теракта

Бывшая наводчица Надежда Савченко требует от президента отставки генпрокурора Украины. Нардеп утверждает, что не планировала теракт в стенах Верховной рады.

Скандальный депутат обвинила генерального прокурора Украины Юрия Луценко в нарушении присяги и заявила, что подала Петру Порошенко прошение об отставке генпрокурора. Ранее прокурор обвинил Савченко в том, что она готовила теракт в здании парламента, пишет РИА Новости.

Утверждалось также, что депутат умудрилась пронести в зал заседаний несколько гранат и огнестрельное оружие. Правда, позже служба госохраны Украины опровергла возможность таких действий.

Любой прокурор при исполнении возложенных на него служебных обязанностей обязан соблюдать принцип презумпции невиновности, написала Савченко президенту. "Если прокурор позволяет себе своими заявлениями определять виновность лица вместо суда, он подменяет собой законный приговор суда и ставит себя над судебной ветвью власти", – отметила нардеп.

Также она подала президенту жалобу на нарушение присяги генеральным прокурором и просит Порошенко освободить Луценко от занимаемой должности.

Mortal Combat XXX: Надежда Савченко vs Юрий Луценко pic.twitter.com/qRQsrtaUZJ — ���� RUColonel (@RUColonel) 15 марта 2018 г.

В украинской прессе появлялись сообщения о том, что Надежда Савченко вела тайные переговоры с СБУ и военными о подготовке госпереворота в стране. Правда, потом журналисты утверждали, что спецслужбы таким образом провоцировали депутата, а все разговоры с Савченко записывали.

Напомним, что в России Надежда Савченко была признана виновной по делу об убийстве в Донбассе сотрудников телеканала "Россия" Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Суд приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. По просьбе родственников погибших журналистов глава государства Владимир Путин подписал 25 мая 2016 года указ о помиловании, после чего Надежда Савченко была доставлена самолетом в Киев. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если ее поддержит народ Украины.