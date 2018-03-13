Савченко обвинили в бегстве в Россию

Депутат Верховной рады Надежда Савченко скрывается в России. С таким предположением выступил заместитель главы фракции "Народный фронт" и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.

В начале недели стало известно, что скандальный депутат покинула территорию Незалежной после получения вызова на допрос от Службы безопасности Украины (СБУ). Надежда Савченко должна была дать показания по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Организация подозревается в планировании террористических атак в Киеве.

"Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины", – цитирует Тетерука Lenta.ru. Савченко должна была явиться в СБУ 13 марта, однако за день до предполагаемой встречи покинула территорию страны, чтобы принять участие в международной конференции, на которой так и не появилась.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко резко отреагировал на пренебрежительное отношение депутата к требованиям следствия: "Я сейчас хотел бы обратиться к Савченко. Если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины".

Напомним, что в России Надежда Савченко была признана виновной по делу об убийстве в Донбассе сотрудников телеканала "Россия" Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Суд приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. По просьбе родственников погибших журналистов глава государства Владимир Путин подписал 25 мая 2016 года указ о помиловании, после чего Надежда Савченко была доставлена самолетом в Киев.