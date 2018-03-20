Володин: Атаки на Россию сплотили народ вокруг Путина

Оголтелая информационная кампания против России еще сильнее сплотила избирателей вокруг Владимира Путина. Об этом заявил после заседания Совета Госдумы ее спикер Вячеслав Володин.

"Атаки, идущие из-за рубежа, развернутая оголтелая информационная кампания против нашей страны еще больше сплотила граждан и избирателей вокруг Владимира Путина, почему он и получил такую поддержку", – заявил Володин. Спикер Госдумы добавил: уровень поддержки президента за рубежом показывает, что для избирателей за границей он и Россия – одно и то же.

"То, что результат принес такую поддержку нашему президенту, – это, конечно, показатель того, что граждане России, проживающие на территории США, Великобритании, Франции, понимают, что, делая свой выбор в поддержку Путина, они поддерживают Россию", – сказал глава Думы. По его мнению, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй со своими бездоказательными обвинениями в адрес России выступила агитатором, мобилизовавшим россиян.

Говоря о действиях президента, Володин отметил, что Путин своим служением, трудом и делами доказал, как много можно сделать для нашей страны. "И граждане России, независимо от своих партийных и политических пристрастий, объединились вокруг него", – подчеркнул спикер.

"Высокий процент явки – свидетельство ответственного отношения общества к будущему нашей страны. А результаты показали, что Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой граждан России" - Председатель ГД Вячеслав Володин https://t.co/5gwa1Yel2d pic.twitter.com/LGL5xM19Pb — Государственная Дума (@dumagovru) 19 марта 2018 г.

Говоря о ситуации на Украине, где власти и националисты устроили блокаду избирательных участков в российских диппредставительствах, Володин отметил, что Киев все больше выходит из международного правового поля. "Украина не допустила граждан России к голосованию, поскольку боялась результатов их выбора", – отметил спикер Госдумы. Он полагает, что, если бы выборы были разрешены на территории Украины, и граждане России смогли бы высказать свою позицию, Путин получил бы там такой же абсолютно высокий результат поддержки, как и в других странах.

Прокомментировал Вячеслав Володин и инициативу оппозиционера Алексея Навального, который предлагал избирателям бойкотировать выборы. "Граждане взяли и ответили господину Навальному на его инициативу более высокой явкой", – сказал спикер Думы.



В России 18 марта прошли выборы президента, на которых ожидаемо победил действующий глава государства. По последним данным, Владимир Путин набрал на них 76,69% голосов избирателей, коммунист Павел Грудинин заручился поддержкой 11,77% граждан, а бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский набрал 5,65% голосов. У Ксении Собчак – 1,68% поддержки избирателей, пришедших на выборы, Григорий Явлинский получил 1,05% голосов, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин не смогли выйти за однопроцентный рубеж.