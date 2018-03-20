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Политика

Володин: Атаки на Россию сплотили народ вокруг Путина

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Оголтелая информационная кампания против России еще сильнее сплотила избирателей вокруг Владимира Путина. Об этом заявил после заседания Совета Госдумы ее спикер Вячеслав Володин.

Продолжение: Володин: Путин – это преимущество России
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"Атаки, идущие из-за рубежа, развернутая оголтелая информационная кампания против нашей страны еще больше сплотила граждан и избирателей вокруг Владимира Путина, почему он и получил такую поддержку", – заявил Володин. Спикер Госдумы добавил: уровень поддержки президента за рубежом показывает, что для избирателей за границей он и Россия – одно и то же.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"То, что результат принес такую поддержку нашему президенту, – это, конечно, показатель того, что граждане России, проживающие на территории США, Великобритании, Франции, понимают, что, делая свой выбор в поддержку Путина, они поддерживают Россию", – сказал глава Думы. По его мнению, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй со своими бездоказательными обвинениями в адрес России выступила агитатором, мобилизовавшим россиян.

Говоря о действиях президента, Володин отметил, что Путин своим служением, трудом и делами доказал, как много можно сделать для нашей страны. "И граждане России, независимо от своих партийных и политических пристрастий, объединились вокруг него", – подчеркнул спикер.

Говоря о ситуации на Украине, где власти и националисты устроили блокаду избирательных участков в российских диппредставительствах, Володин отметил, что Киев все больше выходит из международного правового поля. "Украина не допустила граждан России к голосованию, поскольку боялась результатов их выбора", – отметил спикер Госдумы. Он полагает, что, если бы выборы были разрешены на территории Украины, и граждане России смогли бы высказать свою позицию, Путин получил бы там такой же абсолютно высокий результат поддержки, как и в других странах.

Прокомментировал Вячеслав Володин и инициативу оппозиционера Алексея Навального, который предлагал избирателям бойкотировать выборы. "Граждане взяли и ответили господину Навальному на его инициативу более высокой явкой", – сказал спикер Думы.

В России 18 марта прошли выборы президента, на которых ожидаемо победил действующий глава государства. По последним данным, Владимир Путин набрал на них 76,69% голосов избирателей, коммунист Павел Грудинин заручился поддержкой 11,77% граждан, а бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский набрал 5,65% голосов. У Ксении Собчак – 1,68% поддержки избирателей, пришедших на выборы, Григорий Явлинский получил 1,05% голосов, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин не смогли выйти за однопроцентный рубеж.  

Автор: Александр Комаров20 марта 2018, 13:41
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