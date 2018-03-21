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Политика

Почему послы устроили демарш против МИДа по делу Скрипаля

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Главы сразу нескольких дипмиссий не приедут на встречу, где планируется обсудить отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. От участия отказались послы Великобритании, США, Германии, Франции, Китая и Евросоюза.
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В посольствах Великобритании и США уже заявили, что рассматривают вариант участия во встрече на рабочем уровне. Главы дипмиссий, которые не явятся в российский МИД, пообещали прислать своих представителей.

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Бывший замминистра иностранных дел, экс-посол России в Японии, Республике Корея и Норвегии Александр Панов убежден, что реакция послов более чем логична, а приглашение чиновников такого ранга – лишняя мера для подобного мероприятия. "Это не самый, наверное, лучший вариант был — приглашать именно послов на таком высоком уровне. Это когда действительно их, может быть, предупредят, что будет какое-то чрезвычайно важное сообщение, а не просто объяснение ситуации. Для этого, безусловно, есть в посольствах люди более низкого ранга. Поэтому я с самого начала, когда услышал о том, что есть приглашение послов, понял, что, скорее всего, конечно, придут не послы, а они пошлют кого-то из своего посольства", – объяснил свою позицию он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие британского посла на встрече в МИДе является еще одним доказательством непринятия Соединенным Королевством российской версии инцидента со Скрипалем, передает BFM.ru. В свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер характеризует сложившуюся ситуацию как "деградацию международной политики". "Это является демаршем, но не общим. Если бы это была коллективная позиция, тогда да. А то, что они не придут, это как бы не очень положительный факт, но он показывает, что, в общем, обсуждения не будет. <…> То есть если нам отказывают в праве на дискуссию, то очевидно, что дискуссии не будет. Это всегда плохо, это значит, что будут применяться механизмы и инструменты, которые хуже, чем дискуссия. Но это выбор, и мы просто можем говорить о том, что мы его видим и соответственным образом будем принимать решения", – рассуждает специалист.

Сообщается, что решения касательно новых санкций против России по делу Скрипаля еще не приняты. Однако данный вопрос может быть поднят на встрече лидеров ЕС в ходе саммита, сообщил один из высокопоставленных европейских чиновников. 

Автор: Михаил Вштанов21 марта 2018, 17:36

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