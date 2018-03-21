Почему послы устроили демарш против МИДа по делу Скрипаля

Главы сразу нескольких дипмиссий не приедут на встречу, где планируется обсудить отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. От участия отказались послы Великобритании, США, Германии, Франции, Китая и Евросоюза.

В посольствах Великобритании и США уже заявили, что рассматривают вариант участия во встрече на рабочем уровне. Главы дипмиссий, которые не явятся в российский МИД, пообещали прислать своих представителей.

Бывший замминистра иностранных дел, экс-посол России в Японии, Республике Корея и Норвегии Александр Панов убежден, что реакция послов более чем логична, а приглашение чиновников такого ранга – лишняя мера для подобного мероприятия. "Это не самый, наверное, лучший вариант был — приглашать именно послов на таком высоком уровне. Это когда действительно их, может быть, предупредят, что будет какое-то чрезвычайно важное сообщение, а не просто объяснение ситуации. Для этого, безусловно, есть в посольствах люди более низкого ранга. Поэтому я с самого начала, когда услышал о том, что есть приглашение послов, понял, что, скорее всего, конечно, придут не послы, а они пошлют кого-то из своего посольства", – объяснил свою позицию он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие британского посла на встрече в МИДе является еще одним доказательством непринятия Соединенным Королевством российской версии инцидента со Скрипалем, передает BFM.ru. В свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер характеризует сложившуюся ситуацию как "деградацию международной политики". "Это является демаршем, но не общим. Если бы это была коллективная позиция, тогда да. А то, что они не придут, это как бы не очень положительный факт, но он показывает, что, в общем, обсуждения не будет. <…> То есть если нам отказывают в праве на дискуссию, то очевидно, что дискуссии не будет. Это всегда плохо, это значит, что будут применяться механизмы и инструменты, которые хуже, чем дискуссия. Но это выбор, и мы просто можем говорить о том, что мы его видим и соответственным образом будем принимать решения", – рассуждает специалист.

Сообщается, что решения касательно новых санкций против России по делу Скрипаля еще не приняты. Однако данный вопрос может быть поднят на встрече лидеров ЕС в ходе саммита, сообщил один из высокопоставленных европейских чиновников.

