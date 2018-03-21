В Британии совершен теракт против россиян

Терактом против граждан России назвали на Смоленской площади отравление в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Инцидент в Солсбери привел к резкому ухудшению отношений Москвы и Лондона.

В российский МИД сегодня, 21 марта были вызваны послы иностранных государств для разъяснения позиции Москвы по делу об отравлении Скрипаля. Как и следовало ожидать, посол Великобритании проигнорировал встречу. К числу пргульщиков примкнули главы дипмиссий США и Китая.

"Наверное, это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание слышать хоть какие-то ответы", – так прокомментировал нежелание британского дипломата общаться на равных пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После встречи с послами директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков заявил, что Москва считает отравление Скрипалей террористическим актом против россиян.

"Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то "Новичка", про какое-то нападение со стороны России на Великобританию. Еще раз повторю — двое российских граждан подвергнуты нападению на территории Великобритании", – сказал дипломат.

Ни одна из версий, озвученных в Великобритании по делу Скрипаля, не выдерживает критики, считают в МИД. Действительно, как можно с уверенность говорить о российским следе и при этом не предоставлять абсолютно никаких доказательств причастности Москвы к отравлению.

В связи с этим, российский дипломат предположил, что события в Солсбери срежиссированы. "Вся ситуация вокруг Скрипаля, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная, противоправная авантюра, недопустимая и невыгодная для России, – отметил Ермаков.

Тереза Мей: Скрипаль был отравлен веществом, разработанным в России https://t.co/uDWVmBXnes — bbcrussian (@bbcrussian) 12 марта 2018 г.

В заключении представитель МИД в очередной раз подтвердил, что Россия ждет от Великобритании официального доклада по делу об отравлении в Солсбери, сообщает РИА Новости.

Известно, что Британия давно проводит эксперименты с химическим оружием, причем происходит это в лаборатории "Портон-Даун", расположенной по счастливой случайности в нескольких километрах от Солсбери. Об этом "Комсомольской правде" сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

"Именно Великобритания является разработчиком, запатентовавшим в 1962 году производство фосфорорганических отравляющих веществ типа VX. Патент впоследствии был продан США. В свете последних новостей о выделении правительством Великобритании около 50 миллионов фунтов стерлингов этой лаборатории, не собираются ли портон-даунские ученые уничтожать тот самый "Новичок", о котором они трезвонят?" – задается вопросом генерал.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери у торгового центра были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом "Новичок", разработки которого якобы велись еще в СССР.

В тот же день власти Солсбери сообщили, что пострадавшие доставлены в реанимацию в критическом состоянии. С тех пор никаких новостей об их нахождении и состоянии здоровья не было. Фотографий и видеокадров отравленных Скрипаля и его дочери также не публиковалось.