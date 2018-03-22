Опять баланда: Савченко поплатилась за угрозы Порошенко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, кажется, поплатилась за свои выпады в адрес нынешней украинской власти. В четверг, 22 марта, правоохранители задержали ее прямо в стенах парламента.

Верховная рада лишила народного депутата неприкосновенности, дав согласие на ее привлечение к уголовной ответственности. Генеральная прокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке террористического акта в здании парламента.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, она якобы планировала установить гранатометы на Трухановом острове на Днепре и обстрелять центр Киева. "Это был теракт, направленный на свержение украинского государства", – заявил он.

Сама нардеп попросила свою маму не переживать за нее и ехать домой. "Мама, не плачь, все хорошо. Езжайте домой… Не добили чужие, не добьют и свои", – сказала парламентарий. Свой мандат народного депутата Савченко сложить отказалась. По ее словам, если бы в Верховной раде не было сотрудников аппарата и журналистов, то "люстрация уже давно бы наступила".





Решение о лишении Савченко депутатской неприкосновенности и ее аресте приведет к определенным проблемам и последствиям, считает руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его словам, парламентарий имеет серьезную поддержку в народе. "Что не очень хорошо для украинских властей", – цитирует эксперта ФАН.

Карасев подчеркнул, что простые украинцы "мало верят" в те обвинения, которые предъявила Савченко Генеральная прокуратура. Украинским властям, полагает он, следовало действовать более аккуратно и не привлекать к ситуации повышенное медийное внимание.

По иронии судьбы в этот же самый день два года назад российский суд приговорил Савченко к 22 годам заключения в колонии общего режима за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе. Было установлено, что она корректировала огонь артиллерии по колонне луганских ополченцев, в составе которой и находились наши журналисты.

В мае 2016 года Савченко была помилована президентом и выехала на Украину. Она объявила, что собирается стать президентом страны, если люди ее поддержат. Савченко активно включилась в политическую жизнь, при этом неоднократно выступала с резкой критикой нынешнего правящего режима и лично главы государства Петра Порошенко.