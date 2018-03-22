Зачем Трамп лебезит перед Путиным

Дональд Трамп удивил свою администрацию – позвонив Владимиру Путину, он неожиданно заявил, что надеется на скорую встречу с ним. В Белом доме переполох: все гадают, зачем президенту США понадобилось общение тет-а-тет со своим геополитическим противником.

Сам звонок Путину через двое суток после прошедших в России выборов был какой-то странный. До того, как он случился, Белый дом сообщил, что Трамп не собирается ни в каком виде поздравлять российского лидера с победой на выборах. Дескать, президент в курсе, кто стал хозяином Кремля еще на шесть лет, но звонить ему нет времени – напряженный график и все такое…. Удивительно, что в Вашингтоне вообще следят за российской повесткой.

Как бы там ни было, но к тому моменту, когда глава Белого дома соизволил все-таки взять трубку и позвонить в Москву, Путина поздравили практически все мировые лидеры. Звонили и присылали телеграммы из Китая, Германии, Франции, Белоруссии, Монголии… Даже Ангела Меркель с опозданием на сутки сказала несколько добрых слов избранному президенту России. Месье Макрон, правда, смешал поздравления с отравлением беглого российского шпиона в Солсбери – пожелал Путину успехов и напомнил, что России неплохо бы отчитаться о своей непричастности к этому инциденту.

В отличие от французского лидера, Трамп решил не портить настроение своему собеседнику, а, напротив, заявил о том, что надеется на скорую встречу с ним. Этим он удивил своих помощников в Белом доме. Они-то были настроены на то, что, как минимум, до ноября 2018 года президентам России и США встретится не удастся. На это время намечено проведение саммита G20 в Аргентине.





По этому поводу The Washington Post пишет, что для сотрудников администрации Трампа заявление о скорой встрече с Путиным было крайне неожиданным. Ведь, в случае чего именно им придется готовить площадку для внеплановых переговоров двух лидеров. Трудно даже предположить, где они могут пройти, так как очевидно, что ни Путин, ни Трамп в гости друг к другу не поедут. Скорее всего, встреча может пройти на нейтральной территории: например, в какой-нибудь из европейских стран.

Да и вопрос – зачем собственно понадобился Трампу разговор с Путиным глаза в глаза – остается открытым. Вашингтон уже как только мог разругался с Москвой по всем вопросам сотрудничества. Последний пример – Сирия, где свернут диалог между российскими и американскими военными. Мало того, Америка дала понять, что готова нанести удар по позициям Асада и даже по правительственным кварталам Дамаска, где к слову могут находиться и российские военные советники. А это уже горячая стадия отношений, после которой если не война, то отзыв послов уж точно.





Можно предположить, что именно Сирия станет главной темой первой в этом году встречи Путина и Трампа. Там сейчас, как нигде больше на планете, пересекаются интересы Москвы и Вашингтона. Для детального обсуждения и недопущения прямых военных действий, конечно неплохо бы поговорить между собой президентам двух сверхдержав.

Правда, как показывает жизнь, толку от этих разговоров немного. Трамп и Путин встречались всего два раза (в Германии на G20 и во Вьетнаме на саммите АТЭС), но что изменилось к лучшему в отношениях России и США за это время? Если коротко – ничего, а если проанализировать все произошедшие за последний год события, то становится понятно, что в целом градус их существенно понизился. Старые мантры о выполнении Россией Минских соглашений время от времени звучат из Вашингтона, санкции против России и ее граждан продеваются и расширяются, диалог практически по всей повестке свернут.





Ну и как не вспомнить о том, что США по-прежнему давят на Старый Свет в вопросе строительства "Северного потока – 2". Правда, железная фрау Меркель непреклонна – она не раз заявляла, что трубопроводу быть. Помимо того, военные силы НАТО под натиском американцев все ближе в российским границам, Вашингтон ведет планомерную политику зажимания России в тиски и провоцирует ее на раскручивание гонки вооружений.

В канву всего происходящего желание Трампа как можно быстрее встретиться с Путиным как-то не укладывается. Остается надеяться, что американский лидер неожиданно решил покаяться за все грехи и вывести отношения Москвы и Вашингтона на цивилизованный уровень. Но это предположение, скорее, из области фантастики, чем реальной политики.