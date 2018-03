Трамп объяснил скандальное поздравление Путина

Звонок Дональда Трампа Владимиру Путину 20 марта застал врасплох советников американского лидера. По данным издания The Washington Post, должностные лица в Белом доме выступали против общения двух президентов. Более того, глава США удивил свое окружение словами о двусторонней встрече с российским коллегой. Подготовка переговоров в таком формате не велась. Более того, советники выступали против встречи Трампа и Путина в ближайшее время.

Лидер США попал под шквал критики и со стороны американских журналистов. На своей странице в Twitter он объяснил свой поступок. "Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама также звонил ему). Агентства фейковых новостей вышли из себя, потому что хотели, чтобы я устроил ему разнос. Они не правы! Ладить с Россией (и другими) – это хорошо, а не плохо", – подчеркнул Трамп.

Он уточнил, какие выгоды миру принесет сотрудничество и партнерские отношения с Россией. "Они могут помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, "ИГ" (организация запрещена в России. – Прим. ред.), Ираном и даже с начинающейся гонкой вооружений", – заметил американский лидер.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......